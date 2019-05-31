В Тюменской области "предпенсионеров" отправляют на обучение для получения профессии

С этого года в Тюменской области для граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта "Демография" проводится мероприятия по профессиональному обучению и переобучению. Такое заявление сделала заместитель директора областного департамента труда и занятости Ольга Филипенко во время пресс-конференции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Ольга Филипенко отметила, что люди предпенсионного возраста всегда испытывали трудности в поиске работы. Центры занятости для таких граждан предлагают обширный перечень государственных услуг, в том числе обучение.

"Новые знания позволят "предпенсионерам" работать с современным оборудованием и технологиями, получить квалификационный разряд, класс или категорию в соответствии с профессией", - заявила она.

Обучение помогает им быть конкурентоспособными на рынке труда по востребованным специальностям. Участниками программы являются работники предприятий и ищущие работу граждане предпенсионного возраста. Отметим, что безработные предпенсионеры во время обучения получают стипендию в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент. В Тюменской области он составляет 12 тыс. 972 руб.

Добавим, что большинство женщин старшего поколения выбирают для последующего трудоустройства курсы повышения квалификации бухгалтеров по прикладным программам, обучение на парикмахера, массажиста, флориста, повара, кондитера, швею, портного. Мужчины - оператора котельной, электромонтера, водителя, водителя погрузчика.