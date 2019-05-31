Россияне задержаны на Бали за продажу наркотиков

Пятеро иностранцев, среди которых двое россиян, задержаны на индонезийском острове Бали за продажу кокаина и марихуаны.

Американец, два испанца и два россиянина были задержаны с 20 по 24 мая в районе популярного курорта Кута.

Как сообщило Associated Press,33-летний гражданин России занимался продажей наркотиков туристам по телефону. Кроме него также арестована 31-летняя россиянка, передает "Интерфакс".

В Индонезии предусмотрена смертная казнь за распространение наркотиков.

В 2017 году сообщалось о задержании жителя Сургута за попытку провезти наркотические вещества. Роман Калашников написал прощальное видеообращение в котором попросил передать на благотворительность деньги, которые собирают для него земляки, в том случае, если они не помогут ему избежать высшей меры наказания.