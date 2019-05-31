Долги челябинцев за отопление и горячую воду превысили 850 млн рублей

Челябинцы задолжали за отопление и горячее водоснабжение 854 млн рублей. Неплательщиков предупредили, что долги будут взысканы в судебном порядке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

772 млн руб. задолжали с начала года собственники квартир, находящиеся на прямых расчётах с "УСТЭК-Челябинск", и 73 млн руб. челябинцы, которые рассчитываются через УК и ТСЖ.

Так, порядка 54 тыс. собственников квартир в 2019 году ни разу не платили ни за тепло, ни за горячее водоснабжение.

В целом задолженность за потребленные тепловые ресурсы составила 1 млрд 147 млн руб.

"Челябинцы должны понимать, что неплатежи создают угрозу энергобезопасности города и могут поставить под удар не только плановые, но и аварийные ремонты тепловых сетей. Для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, энергетики будут применять к должникам все законные меры по взысканию дебиторской задолженности", - подчеркнули в мэрии.