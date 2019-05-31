Чтобы восстановить леса Прикамья, нужно ежегодно высаживать 12 миллионов деревьев

Глава Прикамья Максим Решетников посетил Суксунский лесной питомник, который в прошлом году стал лидером по производительности – там выращивают 1,8 млн сеянцев ели, сосны и лиственницы в год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Каждый год для полного восстановления лесов региона надо высаживать порядка 12 млн новых деревьев. Из них 7 млн выращивают в государственных питомниках, еще 7,2 млн сеянцев – арендаторами лесосек, часть из них уходит на продажу. Всего в крае работает 11 государственных лесных питомников, из них девять постоянных и два временных, у арендаторов находится в собственности 17 частных лесных питомников.

Главе региона представили этапы выращивания сеянцев до трёх лет. По словам директора Кишертского лесничества Виктора Лобаева, на четвертый год маленькие елочки пересаживают в рамках лесовостановительных работ. Решетников подчеркнул, что Пермский край – лесной регион: в нём активно развивается лесная промышленность, поэтому важно вести восстановительные работы.

"Мы должны прийти к 100%-ому лесовосстановлению. Поэтому половину дополнительно полученных доходов от использования лесов оставляем в отрасли, в том числе в питомниках", - сказал глава Прикамья.

Напомним, Пермский край участвует в реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В 2019 году в перед краем стоит задача провести лесовосстановительные работы на площади в 42,5 тыс. га леса. На 3,6 тыс. га из них проведут искусственное и комбинированное лесовосстановление (посадка леса и создание частичных лесных культур). В общей сложности на содержание лесопитомников в Прикамье тратят 13,6 млн руб. ежегодно.

Добавим, Суксунский лесной питомник появился в 1966 году. В 2015 году он занял третье место во Всеросcийском смотре – конкурсе "Лучший лесной питомник" в номинации "Лучший лесной питомник общей площадью до 20 га".