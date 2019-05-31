Чтобы восстановить леса Прикамья, нужно ежегодно высаживать 12 миллионов деревьев

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
Зелёные деревья Прикамья (2019) | Фото: permkrai.ru

Чтобы восстановить леса Прикамья, нужно ежегодно высаживать 12 миллионов деревьев

Глава Прикамья Максим Решетников посетил Суксунский лесной питомник, который в прошлом году стал лидером по производительности – там выращивают 1,8 млн сеянцев ели, сосны и лиственницы в год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Каждый год для полного восстановления лесов региона надо высаживать порядка 12 млн новых деревьев. Из них 7 млн выращивают в государственных питомниках, еще 7,2 млн сеянцев – арендаторами лесосек, часть из них уходит на продажу. Всего в крае работает 11 государственных лесных питомников, из них девять постоянных и два временных, у арендаторов находится в собственности 17 частных лесных питомников.

Главе региона представили этапы выращивания сеянцев до трёх лет. По словам директора Кишертского лесничества Виктора Лобаева, на четвертый год маленькие елочки пересаживают в рамках лесовостановительных работ. Решетников подчеркнул, что Пермский край – лесной регион: в нём активно развивается лесная промышленность, поэтому важно вести восстановительные работы.

"Мы должны прийти к 100%-ому лесовосстановлению. Поэтому половину дополнительно полученных доходов от использования лесов оставляем в отрасли, в том числе в питомниках", - сказал глава Прикамья.

Зелёные деревья Прикамья(2019)|Фото: permkrai.ru

Напомним, Пермский край участвует в реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В 2019 году в перед краем стоит задача провести лесовосстановительные работы на площади в 42,5 тыс. га леса. На 3,6 тыс. га из них проведут искусственное и комбинированное лесовосстановление (посадка леса и создание частичных лесных культур). В общей сложности на содержание лесопитомников в Прикамье тратят 13,6 млн руб. ежегодно.

Добавим, Суксунский лесной питомник появился в 1966 году. В 2015 году он занял третье место во Всеросcийском смотре – конкурсе "Лучший лесной питомник" в номинации "Лучший лесной питомник общей площадью до 20 га".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Чтобы восстановить леса Прикамья, нужно ежегодно высаживать 12 миллионов деревьев

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: деревья, Суксункский лесной питомник, Кишертское лесничество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети