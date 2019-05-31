27 Сентября 2020
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Происшествия Южный ФО В России
кладбище (2016) | Фото:Накануне.RU

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани должника по алиментам разыскали в могиле. Там он прятался от судебных приставов.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Астраханской области, задолженность мужчины перед ребенком превысила 200 тысяч рублей, при этом на прием к судебному приставу-исполнителю он не являлся и по адресу регистрации не проживал. Неплательщика объявили в исполнительный розыск.

Вскоре было установлено, что мужчина работает на одном из городских кладбищ копателем могил, куда и отправился пристав. Администратор кладбища пояснил, что работник непосредственно трудится – копает. Должник, увидев сотрудника УФССП издалека, лег прямо в разрытую могилу и закрыл глаза, но после того, как его назвали по имени-отчеству, "вернулся к жизни".

С неплательщика были взяты объяснения, он уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.

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В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

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Теги: приставы, могила, Астрахань



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