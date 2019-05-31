В Госдуме предложили перераспределить НДПИ в пользу регионов

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область В России
нефтекачалка, татарстан,нефть, добыча (2018) | Фото:Накануне.RU

В Госдуме предложили перераспределить НДПИ в пользу регионов

В Госдуму внесен проект закона об уменьшении с 2020 г. норматива отчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в федеральный бюджет. Цель инициативы - обеспечить устойчивое развитие территорий.
Читайте также:

Автор проекта депутат Госдумы Михаил Щапов предложил понизить норматив отчисления доходов от сырьевого налога со 100% до 70%.По его замыслу, 30% пойдут в бюджеты регионов.

Важное значение при перераспределении налоговых доходов имеет принцип умеренности, когда при изъятии доходов от одних субъектов РФ в пользу федерального бюджета и распределении в адрес субъектов РФ с ослабленным налоговым потенциалом, не допускается ситуация, при которой регион-донор становится дотационным и ограниченным в инструментах развития своей территории.

"Эта "искусственная" дотационность создает отрицательные стимулы для инвестиционной деятельности на территории региона, формирует социальную напряженность среди жителей региона, которые осознают несправедливость имеющегося порядка вещей. Граждане в субъекте федерации видят, что реализация проектов по добыче полезных ископаемых приводит не к улучшению жизни на окружающих территориях, а к дополнительной нагрузке на инфраструктуру и ухудшению ее качества", - отмечает автор проекта в пояснениях.

Как сообщало Накануне.RU, ранее депутаты Госдумы проголосовали против распределения части нефтегазовых доходов между россиянами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме предложили перераспределить НДПИ в пользу регионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: НДПИ, бюджет, налоги, добыча полезных ископаемых



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети