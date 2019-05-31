В Госдуме предложили перераспределить НДПИ в пользу регионов

В Госдуму внесен проект закона об уменьшении с 2020 г. норматива отчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в федеральный бюджет. Цель инициативы - обеспечить устойчивое развитие территорий.

Автор проекта депутат Госдумы Михаил Щапов предложил понизить норматив отчисления доходов от сырьевого налога со 100% до 70%.По его замыслу, 30% пойдут в бюджеты регионов.

Важное значение при перераспределении налоговых доходов имеет принцип умеренности, когда при изъятии доходов от одних субъектов РФ в пользу федерального бюджета и распределении в адрес субъектов РФ с ослабленным налоговым потенциалом, не допускается ситуация, при которой регион-донор становится дотационным и ограниченным в инструментах развития своей территории.

"Эта "искусственная" дотационность создает отрицательные стимулы для инвестиционной деятельности на территории региона, формирует социальную напряженность среди жителей региона, которые осознают несправедливость имеющегося порядка вещей. Граждане в субъекте федерации видят, что реализация проектов по добыче полезных ископаемых приводит не к улучшению жизни на окружающих территориях, а к дополнительной нагрузке на инфраструктуру и ухудшению ее качества", - отмечает автор проекта в пояснениях.

Как сообщало Накануне.RU, ранее депутаты Госдумы проголосовали против распределения части нефтегазовых доходов между россиянами.