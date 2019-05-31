27 Сентября 2020
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деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Лжеброкеры обманули пенсионерку на 800 тысяч рублей

Лжеброкеры обманули пенсионерку из Орла на 800 тыс. руб. Ее пригласили в фирму, которая учит торговать на бирже.

Елена Чуксина работала в прачечной. Из-за очень шумных стиральных машин, установленных в помещении, у пенсионерки начались проблемы со слухом и она была вынуждена сменить место работы, пишет Федералпресс.

Однажды женщину позвали на работу в новое престижное место - компанию "Белфорт". Как уверяет фирма, они учат людей торговать на бирже и зарабатывать большие деньги.

Чуксина пришла туда, ей показали схемы, по которым происходит работа. Когда она согласилась, ей предложили вложиться, чтобы начать работать. Пенсионерку повели в банк, где консультанты намекали, что все это развод. Однако сидевшие рядом мошенники убеждали женщину, что работники банка ничего не понимают и схема рабочая.

В итоге бывшая работница прачечной взяла кредит на 800 тыс. руб. Когда женщина передала деньги биржевым гигантам, они исчезли.

За последнее время таких случаев очень много. Сообщается, что один из начинающих трейдеров покончил с собой, однако полиция не видит никакого состава преступления, пишет телеграм-канал Mash.

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Лжеброкеры обманули пенсионерку на 800 тысяч рублей

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Теги: пенсионерка, лжеброкеры, обман, деньги



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