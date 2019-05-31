27 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Синдзо Абэ, Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Встреча Путина и Абэ запланирована на 29 июня

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Встреча глав государств запланирована на полях саммита "Группы двадцати", уточняет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Япония оставила план по рамочному соглашению с Россией по мирному договору, которое планировалось заключить в июне.

Токио рассчитывало путем предварительных переговоров подготовить почву, чтобы во время визита Владимира Путина в рамках июньского саммита "Большой двадцатки" прийти к рамочному соглашению по мирному договору. Это означало бы и решение территориального вопроса принадлежности Курильских островов.

Как полагают чиновники из японского правительства, исходя из реалий, это сложно.

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Встреча Путина и Абэ запланирована на 29 июня

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Теги: владимир путин, синдзо абэ



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