Родственник финалистки шоу "Голос. Дети" написал заявление в полицию на Алсу и ее мужа

Примирительное вручение наград (и денег) всем финалистам шоу "Голос. Дети" не смогло замять скандал.

Спустя неделю после эфира на Первом канале брат одной из участниц Ильгиз Валеев подал заявление в полицию на певицу Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Мужчина требует возбудить уголовное дело по ст. 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса"), передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Искандера Фахретдинова.

"Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение", — заявил адвокат.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 24 мая глава Первого канала Константин Эрнст объявил победителями очередного сезона шоу "Голос. Дети" всех финалистов. При этом не присутствовала Микелла Абрамова – 11-летняя дочь Алсу и Абрамова, которая изначально стала победительницей смс-голосования. В результатах голосования усомнились некоторые зрители и руководство телеканала, была заказана аудиторская проверка. Она выявила накрутку в пользу одного из участников. После этого Первый канал решил аннулировать результаты голосования. Алсу перед эфиром 24 мая заявила, что с подробным комментарием ее семья выступит 1 июня.