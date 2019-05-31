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логотип Голос. Дети (2019) | Фото: wikipedia.org

Родственник финалистки шоу "Голос. Дети" написал заявление в полицию на Алсу и ее мужа

Примирительное вручение наград (и денег) всем финалистам шоу "Голос. Дети" не смогло замять скандал.

Спустя неделю после эфира на Первом канале брат одной из участниц Ильгиз Валеев подал заявление в полицию на певицу Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Мужчина требует возбудить уголовное дело по ст. 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса"), передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Искандера Фахретдинова.

"Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение", — заявил адвокат.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 24 мая глава Первого канала Константин Эрнст объявил победителями очередного сезона шоу "Голос. Дети" всех финалистов. При этом не присутствовала Микелла Абрамова – 11-летняя дочь Алсу и Абрамова, которая изначально стала победительницей смс-голосования. В результатах голосования усомнились некоторые зрители и руководство телеканала, была заказана аудиторская проверка. Она выявила накрутку в пользу одного из участников. После этого Первый канал решил аннулировать результаты голосования. Алсу перед эфиром 24 мая заявила, что с подробным комментарием ее семья выступит 1 июня.

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Родственник финалистки шоу "Голос. Дети" написал заявление в полицию на Алсу и ее мужа

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Теги: голос. дети, финалистка, алсу, микелла абрамова



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Развитие сюжета:

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Ранее 11.06.2019 15:20 Мск Аудитор назвал регионы, из которых шло "аномальное" голосование в финале шоу "Голос. Дети"
Ранее 04.06.2019 10:16 Мск Скандал на шоу "Голос. Дети": Алсу сравнила критиков своей семьи с гиенами

Предыдущие новости на эту тему:

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Ранее 25.05.2019 10:25 Мск Соцсети бурно отреагировали на спецвыпуск "Голос. Дети"
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Ранее 24.05.2019 12:31 Мск В субботу на Первом канале будут повторно выбирать победителя шоу "Голос. Дети"
Ранее 22.05.2019 14:00 Мск Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг ее дочери и шоу "Голос. Дети"
Ранее 18.05.2019 17:03 Мск "На первом все продано": финалист шоу "Голос. Дети" снялся в "говорящей" рекламе
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Ранее 16.05.2019 14:39 Мск Первый канал аннулировал результаты голосования в финале шоу "Голос Дети"
Ранее 16.05.2019 14:23 Мск Group-IB заявила о накрутках в пользу дочери Алсу на "Голос. Дети"
Ранее 15.05.2019 14:03 Мск Первый канал и Group-IB призвали не верить никаким "источникам" до окончания проверки голосования в шоу "Голос. Дети"

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