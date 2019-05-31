Стала известна дата суда над главным железнодорожником Курганской области

Стала известна дата первого судебного заседания в отношении руководителя курганского отделения Южно-Уральской железной дороги (филиала РЖД) Сергея Домосканова.

Рассмотрение уголовного дела назначено на 13 июня, сообщили Накануне.RU в Курганском городском суде.

Напомним, ранее Домосканов признался в злоупотреблении полномочиями и растрате имущества РЖД. Его задержали 8 ноября прошлого года в собственном кабинете. Сначала он категорически не хотел признавать вину, однако сейчас осознал свои ошибки и даже добровольно возместил причиненный ущерб.

Домосканов обвиняется в том, что растратил 95-ый бензин ведомства.

"Автомобиль использовался для осуществления частных поездок в различные регионы Российской Федерации", - сообщали ранее в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Не исключено, что дело будет рассмотрено в особом порядке в связи с признанием вины Домоскановым.