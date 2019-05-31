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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Российским аэропортам указом Путина официально присвоены дополнительные имена

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 аэропортам страны имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, например, аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге официально присвоено имя Акинфия Демидова.

Напомним, произошло это вопреки заявлениям о накрутке голосов. Тюменский международный аэропорт "Рощино" получит имя ученого Дмитрия Менделеева, "Баландино" в Челябинске - физика Игоря Курчатова.

Международный аэропорт в Калининграде будет носить имя императрицы Елизаветы Петровны, московский аэропорт "Внуково" - имя советского авиаконструктора Андрея Туполева, "Домодедово" - ученого Михаила Ломоносова, "Шереметьево" - поэта и писателя Александра Пушкина.

Аэропорт в Симферополе будет носить имя художника Ивана Айвазовского.

Полный перечень опубликован в указе президента от 31 мая 2019 г.

Указ вступил в силу со дня подписания.

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Российским аэропортам указом Путина официально присвоены дополнительные имена

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Теги: аэропорт, Владимир Путин, имя, великие имена россии



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