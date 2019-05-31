Украина собралась ввести санкции против российских музеев

Украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц инициирует введение санкций против 28 научных и музейных учреждений России, ведущих археологические раскопки в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ведомство отмечает, что за 5 лет Минкульт РФ выдал более 90 разрешений на проведение археологических раскопок на полуострове. И против участников раскопок теперь нужно ввести санкции.

Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко в интервью РИА "Новости" назвал санкции глупостью, которая никак не повлияет на исследования. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что этот украинский орган просто ищет новый повод для своего финансирования.