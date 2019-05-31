Руководство Минтранса и Росавиации накажут за неспешную реконструкцию аэропорта Благовещенска - Трутнев

Руководство Минтранса РФ и Росавиации будет наказано за плохую организацию работы по проведению реконструкции аэропорта Благовещенска. Так, конкурс на реконструкцию проводили четыре раза, но подрядчик так и не был найден, заявил вице-премьер российского правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Решили наказать руководство Минтранса и Росавиации за плохо организованную работу. Четыре раза проходили конкурсные процедуры - четыре раза не состоялись. Неужели надо было четыре раза на грабли наступать, неужели недостаточно было одного?" – цитирует РИА Новости Трутнева.

Он заметил, что "есть целый ряд вопросов", связанных с заниженной суммой, которую планировали выделить при проведении конкурсов на реконструкцию транспортного узла, а также с устаревшей проектной документацией и завышенными требованиями к подрядчику.

"Я за то, чтобы повышать требования к подрядчику, но когда никто не выходит на конкурс, люди же должны задуматься, что давал поручение президент Российской Федерации и ничего не двигается. Это просто плохая организация работы, а самое главное, на мой взгляд, просто отсутствие ответственности. Нам таких работников не надо", - сказал полпред.