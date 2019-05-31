На Южном Урале на аукцион выставили семь участков недр

В Челябинской области на аукционы выставлено семь участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минимущества.

Западный участок Полетаевского месторождения предлагается для разведки и добычи магматических и метаморфических пород. На Октябрьском участке, который находится в Кизильском районе, предлагается добывать облицовочный камень. В Брединском районе на Лебяжем участке можно добывать песок.

"Все районы работ полностью электрифицированы и экономически освоены", - отметили в министерстве.