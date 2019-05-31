Помолился перед выборами? Беглов посетил литургию с патриархом в день назначения выборов

31 мая в Санкт-Петербурге патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в честь освящение Воскресенского храма – главного в Новодевичьем монастыре Северной столицы. На церемонии присутствовал также врио губернатора Александр Беглов, ранее заявивший о своем желании участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пишут петербургские СМИ, освящение храма Воскресения Христова должно было по планам пройти еще в начале мая, но тогда, как сообщалось, из-за графика патриарха Кирилла сделать этого не удалось.

Получилось даже лучше – именно сегодня депутаты Законодательного собрания города на Неве формально назначили день выборов губернатора в единый день голосования 8 сентября. И значит, официально дали старт избирательной кампании.

Ранее мы говорили о возможных участниках губернаторской кампании в Санкт-Петербурге.