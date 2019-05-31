Школы Свердловской области собираются перевести на режим работы в одну смену

В правительстве Свердловской области считают, что эффективное государственно-частное партнерство позволит перевести школы региона на режим работы в одну смену. Об этом заявил заместитель главы Среднего Урала Павел Креков.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, работа в данном направлении уже идет.

"Сейчас ведутся переговоры, по итогам которых планируется строительство примерно 10 школ на условиях государственно-частного партнерства", - уточнил Павел Креков.

Он добавил, что это поможет решить задачу обеспечения односменного обучения.

Предполагается, что первый объект из данного списка будет построен в Екатеринбурге. А всего на 2019 год в Свердловской области запланировано строительство более 10 объектов.

Добавим, что свердловский опыт в сфере организации образовательного процесса учитывается на федеральном уровне. Ранее стало известно, что подгруппа под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева предложит Госсовету инициативы для ускорения создания новых мест в школах. Была рассмотрена возможность по корректировке СанПиНов и СНиПов для ускорения темпов строительства и реконструкции школ. Действующие санитарные нормы и правила серьезно ограничивают власти в выборе вариантов создания дополнительных мест в школах, особенно в условиях сложившейся городской застройки, когда зачастую единственным способом решения проблемы является полная реконструкция здания школы, построенного в 30-е – 80-е годы прошлого века.