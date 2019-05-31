"Ласточка" будет ездить из Перми в Екатеринбург пять раз в неделю

"Ласточка" будет ходить из Перми в Екатеринбург пять раз в неделю. Об этом сообщил министр транспорта Свердловской области Василий Старков, передает корреспондент Накануне.RU.

Точный график движения поездов пока обсуждается. Власти Свердловской области и Пермского края пытаются найти баланс, чтобы маршрут был удобен для пассажиров.

Ранее о планах запустить "Ласточку" говорил министр транспорта Прикамья Николай Уханов. По его словам, время пути скорого поезда составит около пяти часов. Несколько вагонов будут оборудованы по бизнес стандарту.

Министр транспорта полагает, что "Ласточка" станет конкурентом межрегиональным автобусным маршрутам. Отметим, что скоростной поезд "Парма", ходивший ранее по этому маршруту, был закрыт в 2016 г. из-за убыточности.