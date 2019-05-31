Заксобрание Петербурга дало старт избирательной кампании: выборы губернатора назначены на 8 сентября

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября текущего года. Соответствующее постановление приняло заксобрание Петербурга в ходе заседания, передает МИА "Россия сегодня".

В этот же день пройдут выборы муниципальных депутатов.

Спикер заксобрания Вячеслав Макаров на заседании заявил, что выборы 8 сентября "будут очень важными и по-настоящему судьбоносными". "От итогов голосования будет зависеть будущее Северной столицы, ее социально-экономический курс на годы вперед", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня заксобрание северной столицы дало старт кампании по выборам губернатора.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что будет принимать участие в выборах главы города в качестве самовыдвиженца.

25 мая стало известно о том, что Беглов на встрече с общественностью Курортного района объявил о своих планах по участию в выборах главы города. Ранее о своем участии в кампании заявил депутат законодательного собрания города, бывший "яблочник" Михаил Амосов, депутат ЗакСа и бывшая "яблочница" Оксана Дмитриева, депутат Борис Вишневский, общественник Красимир Врански, депутат Госдумы кинорежиссер Владимир Бортко (КПРФ), кандидат от Партии социальной защиты Виктор Перов.

Напомним, в начале октября 2018 года президент России Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в статусе председателя совета директоров. Врио губернатора Санкт-Петербурга стал Беглов.Еще в 2011 году после ухода Валентины Матвиенко Беглова называли одним из главных претендентов на пост губернатора города, однако это место занял полпред по ЦФО Георгий Полтавченко.