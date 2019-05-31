Захарова призвала Великобританию объясниться после информации о пытках Ассанжа

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на заявления о том, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подвергали психологическим пыткам в Великобритании.

"Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений королевства", - написала Захарова на странице в Facebook.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что Ассанжа подвергали психологическим пыткам в Великобритании.

По его словам, среди характерных для длительных пыток симптомы - хроническая тревожность, сильный стресс, глубокая психологическая травма.

Руководство WikiLeaks сообщило, что основателя платформы перевели в больничное отделение тюрьмы строгого режима Белмарш в Лондоне. В твиттере организации сообщается, что у журналиста ухудшилось состояние здоровья.

В WikiLeaks отмечают, что Асанж не имел возможности поправлять здоровье, пока семь лет находился безотлучно в британском посольстве Эквадора, но за неполных два месяца в тюрьме Белмарш ему стало совсем плохо, он начал терять вес.

Ассанж находится в лондонской тюрьме с 11 апреля. В начале мая его смогла навестить Памела Андерсон, близкая подруга Джулиана. Она была шокирована нынешним состоянием журналиста, о чем рассказала прессе.