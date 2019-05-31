Росстат проверит Тюменьстат из-за ошибок в статистике

Росстат проверит работу Тюменьстата, который неоднократно предоставлял некорректную статистику. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков.

Росстат, напомним, отозвал данные по промышленному производству за апрель из-за неверных цифр о добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Позднее была допущена ошибка в исследовании благосостояния домохозяйств в 2018 г.: из-за технического сбоя в отчете было указано, что 100% жителей ЯНАО сообщили, что денег им хватает только на еду.

"В четверг у нас было совещание, мы приняли решение поехать туда [в региональное отделение Тюменьстат] с комплексной проверкой. Посмотрим, как у них выстроен весь процесс от начала и до конца, как организована работа", - приводит ТАСС слова Малкова.

Как сообщало Накануне.RU, в начале года произошел пересмотр динамики в строительной отрасли: она показала рекордный за четыре года рост в 5,3%, благодаря этому изменилась оценка ВВП. Статистики тогда объясняли пересчет корректировкой данных от Ямало-Ненецкого автономного округа.