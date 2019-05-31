27 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
труба трубы опрессовка опрессовки жкх коммунальная авария свищ фонтан (2008) | Фото: Накануне.RU

Во время опрессовок в Екатеринбурге фонтан кипятка выбил окна и затопил стоматологическую клинику

Во время опрессовок на улице Победы в Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой. Пострадало медицинское учреждение.

Как сообщается в группе "Типичный Екатеринбург" в соцсетях, фонтан выбил окна на трех этажах здания и затопил стоматологическую клинику. Известно, что в медицинских помещениях находилось дорогое оборудование. Ожидается, что ущерб оценят в понедельник.

Напомним, ранее в Екатеринбургской теплосетевой компании подвели итоги первого этапа опрессовок, который проводился с 27 по 30 мая. В результате оказалось выявлено 28 повреждений. Специалисты ЕТК зафиксировали нанесение ущерба четырем автомобилям и обещали, что ущерб владельцам будет возмещен.

Следующий этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге со 2 по 4 июля.

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Во время опрессовок в Екатеринбурге фонтан кипятка выбил окна и затопил стоматологическую клинику

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Теги: опрессовки, вода, прорыв, Екатеринбург



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