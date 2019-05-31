В Зауралье начали ремонт главной "гостевой" трассы - от Кургана до Звериноголовского

В Зауралье начался ремонт трассы "Курган - Звериноголовское". Этот маршрут считается в регионе "гостевым" - жители соседних областей едут по этой дороге в санаторий "Сосновая роща", главную здравницу региона.

С ремонтом этой трассы в области началась реализация проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

На автодороге до 15 октября сделают более 44 км полотна. Ее ввели в эксплуатацию еще в 1963 году и с тех пор на ней производились только текущие ремонтные работы.