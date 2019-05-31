Суд отказался признавать незаконным приказ о закрытии школы "Горки"

Тверской суд Москвы отклонил иск 17 родителей учеников школы "Горки" в Подмосковье, закрытой "на ремонт" в октябре прошлого года. Суд отказался признать соответствующее решение Министерства просвещения РФ незаконным и приостановить его действие, передает корреспондент Накануне.RU.

Истцы будут обжаловать решение суда, сообщил представитель инициативной группы, выступающей за сохранение школы "Горки", Дмитрий Марков.

"Адвокаты со стороны министерства на вопросы не отвечали, за них это делал почему-то судья. У адвокатов на все один ответ: это не имеет отношения к делу. Почему изданный приказ не исполняется, никто объяснить не смог. Какие именно угрозы для жизни и здоровья детей несут выявленные нарушения, адвокаты объяснить не смогли. Почему Роспотребнадзор, обнаружив нарушения, не вышел в суд и не приостановил деятельность школы по КОАП, а ограничился штрафом и предписанием, объяснить не смогли", - рассказал Накануне.RU Дмитрий Марков.

Напомним, в октябре 2018 г. Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.

С момента закрытия школы прошло более полугода, а обещанный ремонт до сих пор не начат, сообщают очевидцы. В департаменте развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ активистам пояснили, что в настоящее время "проводятся мероприятия, обеспечивающие оптимальное функционирование школы "Горки" в период подготовки к капитальному ремонту, разработки проектно-сметной документации, выделения средств из федерального бюджета, подготовки конкурентных процедур закупки".