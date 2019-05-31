Начало лета Нижневартовск отметит установкой арт-объектов

Начало лета ознаменуется в Нижневартовске открытием арт-объектов. Первые ландшафтные украшения уже появились на набережной Оби. Это полюбившиеся вартовчанам "Дама с цветами и ее кавалер", "Дельфины", "Олени". Все они выполнены в технике "топиария", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам главы "Управления по дорожному хозяйству и благоустройству" Виталия Проскурякова, в этом году по всему городу планируется установить различные объекты-украшения. Среди них, например, фигуры зайца и белки на велосипеде, "альпийские горки", инсталляции, выполненные из различных материалов.

Кроме того, улицы и микрорайоны города начали украшать композициями из цветов. Первыми вартовчан порадуют самые ранние весенние цветы – тюльпаны.