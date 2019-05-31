В Екатеринбурге структура УГМК займётся благоустройством Зелёной рощи

Власти Екатеринбурга определили победителя конкурса на благоустройство Зелёной рощи. Как сообщается на едином сайте госзакупок, это компания "Свердловскавтодор", которая входит в структуру УГМК, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего приняли участие 6 компаний.

Изначальная сумма контракта была 161 млн руб., а "Свердловскавтодор" согласился выполнить работы за 130 млн руб.

Напомним, что активисты Екатеринбурга начали бить тревогу, когда узнали, что для "благоустройства" парка необходимо вырубить более 200 взрослых деревьев. В мэрии с пониманием отнеслись к тревогам городских активистов, но попросили не переживать. "Общественникам и урбанистам переживать не стоит, ведь парк станет лучше и красивее. Понятно, что люди переживают, думают, что благоустройство идёт не так, но стоит открыть документацию и всё увидеть. Надо обращать внимание не только на красные крестики, но и на кружочки - это новые деревья", - отмечают в администрации города.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе экскурсии по Зелёной роще решил создать рабочую группу, которая отдельно рассмотрит все риски при благоустройстве парка.