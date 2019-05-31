В Нижнем Тагиле двое рабочих погибли, спустившись в канализационный колодец

В Нижнем Тагиле сегодня днем погибли два человека. На месте уже работают следователи.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, трагический инцидент произошел на улице Краснознаменной: по предварительным данным, двое сотрудников муниципального предприятия, проводившие работы в канализационном колодце, погибли по неустановленной пока причине.

Сейчас на месте происшествия работают следователи СКР. Все обстоятельства выясняются в рамках начавшейся проверки.