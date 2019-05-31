27 Сентября 2020
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Политика В России
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Социологи: 66% россиян одобряют деятельность Путина, 32% - нет

Социологи выяснили, что 66% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ. В свою очередь, противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных. Как передает корреспондент Накануне.RU, таковы итоги нового опроса "Левада-центра".
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Согласно этим данным, 49% жителей России уверены, что страна движется в правильном направлении, тогда как 40% полагают, что это не так. Кроме этого, Дмитрием Медведевым на посту председателя Правительства довольны 33% опрошенных, а недовольны - 65%.

Деятельность кабинета министров одобряют 42%, не одобряют - 56%. А деятельность Госдумы РФ положительно оценивают 38%, отрицательно - 59%.

Напомним, недавно во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) объяснили причины исторического снижения рейтинга Путина. По словам главы исследовательского центра Валерия Федорова, дело в том, что россияне не верят в завтрашний день и перестали верить в то, что жить станет лучше.

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Социологи: 66% россиян одобряют деятельность Путина, 32% - нет

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Теги: Путин, рейтинг, президент, опрос



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