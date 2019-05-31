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Общество За рубежом
Боинг-777, малайзия, Шахтерск, Торез (2014) | Фото: лайфньюс

Премьер Малайзии раскритиковал следствие по MH17 за попытку "обвинить русских"

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения малайзийского Boeing-777, разбившегося в 2014 году в Донбассе.

По его мнению, цель расследования "концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских".

"Они обвиняют Россию, но где доказательства?", - сказал премьер на пресс-конференции в Токио.

Мохамад подчеркнул, что сбить самолет могли ополченцы или украинцы, "потому что у них тоже есть такая же ракета", передает РИА Новости.

В конце прошлого года Минобороны РФ обнародовало данные об изготовлении и дальнейшей судьбе ракеты, поразившей "Боинг" над Донбассом. Согласно этой информации, ракета была направлена в часть, дислоцировавшуюся в Украинской ССР, а после распада Советского Союза осталась на вооружении украинской армии.

Однако, как отметил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, следствие по делу о гибели "Боинга" фактически проигнорировало данные, предоставленные российской стороной.

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Премьер Малайзии раскритиковал следствие по MH17 за попытку "обвинить русских"

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Теги: MH17, Малайзия



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