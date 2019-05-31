Минсельхоз потребовал от аграриев УрФО увеличить экспорт сельхозпродукции в 2,5 раза

Регионам Уральского федерального округа к 2014 г. предстоит в 2,5 раза, до $600 млн, нарастить экспорт сельхозпродукции. Территории, несмотря на сложный климат, обладают большим потенциалом, но в ряде субъектов господдержка до аграриев доводится с опозданием, рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании в уральском полпредстве, передает корреспондент Накануне.RU.

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Ключевые экспортные товары Урала - масложировая и прочая продукция, сообщил министр. Челябинская область в 2018 г. поставила на экспорт продукцию АПК на $108,4 млн. Регион, согласно плану, должен увеличить объемы больше, чем в 2,5 раза, до $292 млн. На втором месте Свердловская область с $105,6 млн ($220 млн к 2024 г.).

Для того, чтобы исполнить указ по экспорту сельхозпродукции, регионам к 2024 г. нужно значительно увеличить производство продукции АПК, отметил Патрушев. "Нарастить валовый сбор зерновых культур до 7,5 т, также необходимо увеличить производство скота и птицы до 1,1 млн т, производство молока - до 2,1 млн т. Это существенный рост показателей, но УрФО обладает потенциалом для его обеспечения", - сказал министр.

Патрушев отметил, что ежегодно увеличивается объем мер господдержки аграриям региона, а в целом поддержка экспорта до 2024 г. составит 406,8 млрд руб. Доведены эти средства должны быть вовремя, сказал министр, сейчас в некоторых регионах есть проблемы со своевременной выплатой субсидий.

"В округе близится к завершению посевная кампания. При этом в Тюменской области по состоянию на 30 мая доведено 26,8% от годовых лимитов. В Свердловской области - 16,3%, что почти на 20% ниже, чем в среднем по России. Наибольший уровень доведения средств в вашем округе - в ЯНАО (57%) и Курганской области (50,8%)", - сказал Дмитрий Патрушев. Средний показатель доведения средств по УрФО - 32,2%, что ниже, чем в среднем по стране. Министр попросил полпредство проконтролировать доведение господдержки.

Добавим, российские сельхозпроизводители по итогам 2018 г. нарастили экспорт продукции на 20% до $25,8 млрд. Более 40% в структуре поставок занимает зерновые культуры, которые останутся на ведущей позиции и к 2024 г.

Как сообщало Накануне.RU, с 2020 г. правительство планирует закрыть программу № 1432, в рамках которой субсидируется покупка отечественной сельхозтехники. На заседании 29 мая депутаты Госдумы обратились в Минсельхоз с просьбой сохранить меру поддержки.