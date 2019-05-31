В МАК опровергли появившуюся в СМИ информацию о "причине катастрофы" "Суперджета"

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал заявление по ситуации с расследованием катастрофы SSJ-100 в Шереметьево.

Оно касается комментариев, появляющихся в СМИ, а также реакции авиакомпании "Аэрофлот" на эти публикации.

"Последней каплей" стали слова ведущего эксперта комитета Владимира Кофмана, которые привело агентство ТАСС. По его словам, катастрофа произошла "из-за грубых приземлений".

Вот что говорится в официальном сообщении МАК: "Информация и позиция МАК всегда публикуется на официальном сайте организации. Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК. Учитывая острую реакцию со стороны авиакомпании "Аэрофлот" в МАК будет проведено служебное расследование в отношении опубликованных материалов".

Далее комитет обращается к СМИ с просьбой направить аудио-, видео- подтверждения опубликованных высказываний В.Д. Кофмана. При этом МАК отмечает, что В.Д. Кофман не входит в состав технической комиссии и не имеет отношения к данному расследованию.

МАК сообщает, что отчет о расследовании будет опубликован "к установленному правилами 30-дневному сроку". "В этой связи ни МАК, ни другие лица в настоящий момент не могут обладать достоверной информацией об установлении технической комиссией причин катастрофы самолета Суперджет-100 авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии".

"Утечки", источники которых "близки к следствию", случаются постоянно, начиная с 5 мая, когда, собственно, и произошла катастрофа, унесшая жизни 41 человека. Накануне губернатор Хабаровского края приводил данные некого документа, поступившего в администрацию региона, где, якобы, говорится о возможных причинах катастрофы. "Аэрофлот" считает все высказывания на подобные темы и, тем более, обвинения в адрес экипажа "давлением на следствие" и грозит юридическими последствиями.