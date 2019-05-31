В Челябинске прокуратуру просят проверить законность пристройки летнего кафе к объекту культурного наследия

В Челябинске ОНФ просит прокуратуру проверить законность пристройки летнего кафе к объекту культурного наследия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Бизнесмены разместили металлические конструкции и установили бетонные сваи у здания часового завода. Сам собственник здания заявляет, что имеет право на размещение в этом месте летнего кафе.

В ОНФ считают, что летнее кафе нужно демонтировать, поскольку оно закрывает фасад исторического здания.

"Считаем, что сооружение должно быть демонтировано, опоры, установленные непосредственно на газоне, ликвидированы, а газон приведен в первоначальное состояние", - подчеркнул эксперт ОНФ Антон Неверов.