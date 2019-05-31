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метро, знак, пенсионер (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга пожаловались на отмену безлимита Е-карты в метро и пригрозили протестами

Член Союза журналистов РФ и Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ Сергей Парфенов обратился к коллегам из СМИ с открытым письмом, в котором призывает поднять вопрос об обеспечении законных прав льготников при проезде в муниципальном общественном транспорте Екатеринбурга, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я являюсь ветераном труда, льготником федерального значения, - пишет Парфенов. - Сегодня пошел пополнять баланс электронной Е-карты на июнь – безлимитный вариант (проезд в метро, трамвае, троллейбусе и автобусе). Однако мне заявили, что метрополитен из этой системы исключен, за него нужно платить отдельно. Как и сколько – пояснить не смогли".

Тогда пенсионер на официальном городском портале выяснил, что теперь нужно сменить тарифный план на 40 поездок на метро в месяц, но другие виды транспорта при этом отпадают. Также предлагают оформить новый тарифный план на три вида транспорта (трамвай, троллейбус, автобус), но тогда исключается метро.

"Таким образом, смысл единой социальной карты, которой так гордились городские власти, полностью теряется, а масса льготников – ветеранов труда, инвалидов, военнослужащих, других категорий горожан получили в "подарок" от мэрии массу неудобств, не говоря уж о грубом нарушении федерального законодательства о пенсионном обеспечении граждан (обязательное ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта)", - делает вывод ветеран уральской журналистики.

И задаётся рядом вопросов: неужели в момент, когда мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагал повысить стоимость проезда в метро до 32 рублей (включая т. н. "инвестиционную составляющую"), нельзя было сразу продумать и дальнейший механизм обеспечения законных прав льготников? И что теперь – обращаться к президенту страны, если местные власти не способны решить такой пустяковый вопрос?

Александр Высокинский в метро(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мне кажется, этой темой стоит срочно заняться, - считает Парфенов, который, кстати, является председателем общественной организации "Ветераны газеты "Уральский рабочий", ранее входившей в медиа-холдинг мэрии. - В скором времени, уверен, обрушится вал возмущений и протестов от населения".

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Жители Екатеринбурга пожаловались на отмену безлимита Е-карты в метро и пригрозили протестами

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Теги: Екатеринбургский метрополитен, Е-карта, стоимость проезда, Сергей Парфенов



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