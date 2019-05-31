Пермский краевой суд оставил в силе сумму компенсации, которую должны заплатить обидчики Dj Smash

В Перми на заседании краевого суда оставили в силе решение коллег о сумме компенсации, которую должны заплатить Dj Smash (Андрей Ширман) экс-депутат краевого заксобрания Александр Телепнёв и промоутер Сергей Ванкевич, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, за нападение на музыканта политику и промоутеру дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже Ширман подал иск о компенсации морального вреда. По некоторым данным, речь шла об 11,2 млн руб. Иск удовлетворён частично – взысканы компенсация морального вреда и расходы на лечение, однако точную сумму назвать отказалась. Речь якобы идёт в общей сложности о сумме в 11 млн руб.

29 мая в Пермском краевом суде рассмотрели апелляцию на это решение. Инстанция оставила вердикт в силе, говорится в картотеке дел суда.

Добавим, ранее Мещанский суд Москвы взыскал с Тимати в пользу Телепнёва 30 тыс. руб. за оскорбительные публикации музыканта после потасовки в пермском клубе.