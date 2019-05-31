"Валенсия" собирается выкупить Дениса Черышева у "Вильярреала"

Испанская "Валенсия" собирается выкупить у "Вильярреала" российского полузащитника Дениса Черышева.

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Как пишет "Чемпионат" со ссылкой на испанские СМИ, спортивный директор клуба Матео Алемань пытается договориться на меньшую сумму, чем 7 млн евро, его основные аргументы - травма игрока и то, что "Вильярреал" в нем якобы не нуждается. Известно, что главный тренер "Валенсии" Марселино Тораль хочет сохранить в своей команде футболиста сборной России.

В минувшем сезоне Черышев принял участие в 41 матче клуба, в которых отметился четырьмя голами и пятью голевыми передачами.

Напомним, в апреле этого года Денис Черышев получил травму и выбыл до конца сезона. Без него "Валенсия" стала обладателем Кубка Испании, победив в финале "Барселону".