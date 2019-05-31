27 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
(2018) | Фото: Maria Jose Segovia/NurPhoto via Getty Images

"Валенсия" собирается выкупить Дениса Черышева у "Вильярреала"

Испанская "Валенсия" собирается выкупить у "Вильярреала" российского полузащитника Дениса Черышева.
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Как пишет "Чемпионат" со ссылкой на испанские СМИ, спортивный директор клуба Матео Алемань пытается договориться на меньшую сумму, чем 7 млн евро, его основные аргументы - травма игрока и то, что "Вильярреал" в нем якобы не нуждается. Известно, что главный тренер "Валенсии" Марселино Тораль хочет сохранить в своей команде футболиста сборной России.

В минувшем сезоне Черышев принял участие в 41 матче клуба, в которых отметился четырьмя голами и пятью голевыми передачами.

Напомним, в апреле этого года Денис Черышев получил травму и выбыл до конца сезона. Без него "Валенсия" стала обладателем Кубка Испании, победив в финале "Барселону".

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"Валенсия" собирается выкупить Дениса Черышева у "Вильярреала"

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Теги: Валенсия, Черышев, Вильярреал



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Развитие сюжета:

Ранее 28.06.2019 09:00 Мск "Валенсия" близка к приобретению Черышева за 5 млн евро

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Ранее 23.04.2019 08:25 Мск Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

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