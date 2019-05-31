Новогодние каникулы в 2020 году станут короче

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше.

Они продлятся восемь дней, сокращение произойдет по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

В прошлые годы россияне отдыхали во время новогодних праздников 10 дней. По Трудовому кодексу, нерабочими на Новый год и Рождество являются дни с 1 по 8 января.

Кроме того, в последние два года каникулы увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Однако в этот раз они выпадают на будни и будут рабочими.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России выступила против сокращения новогодних праздничных дней. Председатель организации Михаил Шмаков заявил, что эта мера выгодны только работодателям, желающим сэкономить на зарплатах.

Напомним, предложение разрешить россиянам выходит на работу сразу после Нового года озвучили в Госдуме, инициативу поддержал Совет Федерации.