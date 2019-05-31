Волкер: Порошенко нам жаловался на недостаточную поддержку на выборах

Экс-президент Украины Петр Порошенко жаловался в Вашингтон на недостаточную поддержку на президентских выборах. Об этом в Вашингтоне упомянул спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Голос Америки".

По его словам, США не оказывали поддержки ни одному из кандидатов, но Украину будут поддерживать и дальше в борьбе против России. А также хотят видеть продолжение Минского процесса.

При этом на днях Волкер заявил, что Украина "не может пойти в выполнении Минских соглашений дальше, чем она уже сделала". То есть поддержал Киев в саботаже соглашений.