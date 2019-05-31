"Прямая линия" с Путиным. Перемен не будет, несмотря на падение рейтинга

В Кремле рассказали, что очередная "Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным пройдет летом. Об этом накануне рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Впрочем, он не назвал точной даты. Узнавать ее пришлось журналистам. Вскоре "Ведомости" сообщили, что "Прямая линия" состоится 20 июня. Более того, источники издания сообщили, что несмотря на то, что "Прямая линия" планируется в том же формате, что и в 2018 году, все же обсуждается идея отказаться от "народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы, например, связанные с их двором".

Стоит отметить, что дискуссия о форматах "Прямой линии" идет на фоне исторического падения рейтинга доверия президенту. ВЦИОМ ранее публиковал динамику рейтинга главы государства за год, согласно которой, до пенсионной "реформы" в мае 2018 года показатель был 47,4%, а уже через месяц - в конце июня - упал до 37,9%. Сейчас же падение усилилось - до 31,7%.

Впрочем, политолог Максим Жаров не уверен, что даже сложившаяся ситуация приведет к изменению формата "Прямой линии".

"Не думаю, что будут какие-то эксперименты. Путин обычно в ходе прямой линии выступает в роли "главного психотерапевта" страны, поэтому уход от этой роли может быть воспринят людьми негативно. Так что чем меньше экспериментов и неожиданностей будет в ходе прямой линии, тем меньше будет негативное давление на рейтинг президента", - говорит он.

По его мнению, в Администрации президента будут пытаться по минимуму использовать политтехнологические инструменты. Появилось ощущение, что по крайней мере на "Прямой линии" они уже не работают, и скорее даже раздражают аудиторию.

"Реакция людей на пенсионное обращение президента в прошлом году показала, что люди воспринимают попытки поиграть с ними в осторожный популизм как попытку обмануть их в главном. Власть, надеюсь, урок этот учла и поэтому больше не будет прибегать к использованию подобных пиар-инструментов. Другие же, более активные действия в этом направлении противоречат базовому имиджу президента, поэтому вызовут еще большее раздражение людей", - считает политолог.

По словам Максима Жарова, также не очень понятно и то, кто станет аудиторией традиционного политического шоу. Ведь оно будет демонстрироваться в разгар дачного сезона и летних каникул.

"Дата, на мой взгляд, крайне неудачная. 20 июня - это время накануне школьных выпускных балов, далее родители начнут интенсивно готовить детей к поступлению в вузы. Поэтому сдвиг прямой линии на конец июня увеличивает вероятность того, что основная аудитория таких шоу будет в этот момент занята своими семейными делами и не проявит к мероприятию большого внимания", - отмечает он.

Очевидно, что даже несмотря на падение рейтинга власти, от "Прямой линии" с Путиным в 2019 году не стоит ожидать не только косметических перемен, но и сущностных.

"Нисходящий тренд в рейтингах власти может остановить только смена вектора социальной политики президента и правительства. Пока такое развитие событий представляется мне маловероятным", - подытоживает он.