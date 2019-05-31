Цветовая дифференциация штанов в действии: рублевские жены возмущаются, что простые смертные носят люксовую одежду

Новый выпуск программы "Осторожно, Собчак!" вызвал скандал. Жены богатых мужчин осуждают люксовые бренды, предоставляющие Instagram-звездам одежду бесплатно. Досталось даже Ольге Бузовой, которая, как замечает сама Собчак, покупает люкс за деньги, но это все равно бесит "светских львиц".

Снобизм дамочек уже стал предметом обсуждения в сети. Многие сходятся во мнении, что в женщинах заговорила банальная зависть к юности и свободе. Не стала молчать и собственно Бузова.

"Прекрасные девушки класса "люкс" обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes, и не засветились на последних страницах в отчетах со светских мероприятий в Tatler, - пишет Бузова. - Люкс это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты, люкс - это намного больше!!! Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды, когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того что на нем не Versace, а H&M".

"Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд! По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помимо того, что он является мужчиной, он ещё и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины - за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги!!!!???? Вопрос риторический! После Ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть все, что приобрела у Вас!!! БЕЗ ПРОБЛЕМ! Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300.000 рублей, и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело! P.S. Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам и были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом!!! Но это не значит, что меня можно было этим унижать", - заключает Бузова.

В комментариях к ней присоединились многие звезды. Например, Ольгу поддерживает певица Лолита Милявская: "Моя девочка! Перестань обращать внимание на людей, у которых полно времени, чтобы его про..ать".

"Так смеялась когда мне прислали это видео. Самопровозглашенные звезды из A list, многие из которых без денег родителей или денег мужей ничего себя не представляют! Да и прошлое некоторых из них тоже очень впечатляет. ржу не могу! Время все расставит на свои места и покажет", - соглашается с Бузовой ее коллега по "Дому-2" Виктория Боня.

Кстати, отметился и аккаунт журнала Forbes: "За этим столом нет никого из списка Forbes. Не переживайте, Ольга!".

К слову, "светских львиц" за столом в программе Собчак представляли Снежана Георгиева (муж – бизнесмен Артем Зуев. Google на запрос "Артем Зуев" на первые пару страниц дает материалы, где Георгиева и Зуев именуются – самое мягкое – "наводчиками "Ростеха", публикации связаны с темой рейдерства), Виктория Шелягова (муж – Олег Шелягов, владелец московского похоронного бизнеса), Наталья Якимчик (муж – Валерий Шевчук, экс-чиновник, ныне – бизнесмен, заместитель генерального директора ООО "ЕТК-Инвест" — инвестиционного подразделения и заказчика проектов группы компаний "Евразийский трубопроводный консорциум").