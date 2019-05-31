"Путин - ты где?" На Шиесе после ливней затопило стройку, ситуацию контролируют более сотни охранников

30 мая в соцсетях появилось видео о событиях на станции Шиес - после продолжительных ливней затопило весь мусорный полигон и котлован, передает корреспондент Накануне.RU.

"После майской грозы затопила стройку. Два экскаватора и боле сотни охранников, полицейских и ОМОН. Не понимаю, кто им мешает? Чего боятся? Грозы! Народной!", - говорится в паблике "УРДОМА Online".

Пользователь Татьяна пишет, что "у полицаев тяжелая работа".

"Стоят, смотрят как экскаватор песок загребает и вываливает, и в носу ковыряются. Детство, видать, тяжёлое было, машинок не видели".

Пользователь Мария отметила, что у народа скоро лопнет терпение: "Путин, ты где? Обещал разобраться".

В апреле мы рассказывали, что после несанкционированного властями шествия и митинга в Архангельске более десятка активистов были задержаны и подвергнуты административным штрафам, задержания не избежала и Оксана Владыка, представлявшая интересы ряда протестующих в суде.

Репрессиям подверглись даже журналисты, находившиеся на апрельской акции протеста против стройки полигона на Шиесе по заданию редакции.

В мае в ходе медиофорума "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) ситуация в Архангельске и Шиесе получила поддержку Владимира Путина, который пообещал встретиться и поговорить с губернаторами Архангельской и Московской областей Игорем Орловым и Андреем Воробьевым. Именно эти чиновники формально являются инициаторами строительства полигона в Шиесе Архангельской области, куда по планам станут перенаправлять мусорные потоки из Подмосковья и против чего активно выступают жители северного региона.