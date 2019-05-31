На Полевском тракте в Екатеринбурге - "огненное" ДТП с четырьмя машинами

В Екатеринбурге сегодня утром произошло массовое ДТП. Пришлось вызывать пожарных.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на 12-м километре Полевского тракта: там столкнулись сразу четыре легковушки. В результате ДТП один из автомобилей загорелся, но пожарные оперативно справились с огнем. В течение пары минут возгорание было потушено.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняет ГИБДД.

Как добавили в МЧС, из-за случившегося есть небольшие затруднения в движении транспорта, объезд организован по обочине.