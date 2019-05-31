27 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
ДТП на Полевском тракте в Екатеринбурге (2019) | Фото: 66.mchs.gov.ru

На Полевском тракте в Екатеринбурге - "огненное" ДТП с четырьмя машинами

В Екатеринбурге сегодня утром произошло массовое ДТП. Пришлось вызывать пожарных.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на 12-м километре Полевского тракта: там столкнулись сразу четыре легковушки. В результате ДТП один из автомобилей загорелся, но пожарные оперативно справились с огнем. В течение пары минут возгорание было потушено.

ДТП на Полевском тракте в Екатеринбурге(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Все обстоятельства аварии сейчас выясняет ГИБДД.

Как добавили в МЧС, из-за случившегося есть небольшие затруднения в движении транспорта, объезд организован по обочине.

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На Полевском тракте в Екатеринбурге - "огненное" ДТП с четырьмя машинами

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Теги: ДТП, Полевской тракт, МЧС, Екатеринбург



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