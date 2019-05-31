Работникам ЮУМЗ начали выплачивать долги по зарплате за март

Работники Южно-Уральского машиностроительного завода (ЮУМЗ) начали получать выплаты задолженности по зарплате за март. Об этом Накануне.RU сообщила председатель профсоюзного комитета ЮУМЗ Наталья Азмуханова.

Что касается выплат за апрель, конкретных сроков не называется, деньги будут выплачивать по мере поступления, добавила она.

"По датам мы больше не будем называть, потому что зачем людей обманывать", - сказала председатель профсоюзного комитета. Ранее, напомним, гендиректор подтвердил обещание выплатить долги до конца апреля.

Приказ о сокращении работников предприятия есть, подтвердила Азмуханова. Людей будут вызывать со следующей недели, вручать уведомления.

Как сообщало Накануне.RU, конкурсный управляющий "ОРМЕТО - ЮУМЗ" выпустил приказ о сокращении штата в рамках процедуры банкротства. Порядка 3 тыс. сотрудников будут уволены к концу августа текущего года.

Машиностроительный концерн "стоит" с сентября 2018 года. Сотрудники завода находятся в вынужденном отпуске. Положенные по трудовому законодательству 2/3 заработной платы не выплачиваются вовремя, а задолженность перед работниками возросла до 90 млн руб.

20 апреля порядка 300 работников и жителей Орска вышли на митинг с требованием сохранить их рабочие места в ЮУМЗ. Перед этим врио главы Оренбургской области Денис Паслер посетил завод и заверил, что предпринимает все меры для решения кризисной ситуации на предприятии. Он заявил, что у ЮУМЗ есть совместный проект со свердловским заводом "Уралмаш".