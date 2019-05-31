Правительство поручило Минкультуры представить предложения по учреждению премии имени Петра Великого

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Москва
(2004) | Фото

Правительство поручило Минкультуры представить предложения по учреждению премии имени Петра Великого

Кабмин поручил Минкультуры РФ и другим ответственным ведомствам представить предложения об учреждении премии имени Петра I, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства РФ.

"Минкультуры России, Минобрнауки России, Минобороны России, Минстрою России, Минпромторгу России, Минфину России и МИД России совместно с правительством Санкт-Петербурга и членами организационного комитета проработать и представить предложения об учреждении премии правительства Российской Федерации имени Петра Великого", - говорится в сообщении.

Ведомства обязаны предоставить свои наработки до 1 ноября текущего года.

Кроме того, до 2 сентября 2019 г. Минкультуры совместно с членами оргкомитета и органами исполнительной власти субъектов необходимо представить предложения о праздновании Дня Петра I в регионах.

Такие решения приняты по итогам заседания оргкомитета, прошедшего 15 мая 2019 года в Санкт-Петербурге под председательством Дмитрия Медведева.  На нем обсуждался план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Правительство поручило Минкультуры представить предложения по учреждению премии имени Петра Великого

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: петр первый, санкт-петербург, кабмин, премия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети