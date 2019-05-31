Правительство поручило Минкультуры представить предложения по учреждению премии имени Петра Великого

Кабмин поручил Минкультуры РФ и другим ответственным ведомствам представить предложения об учреждении премии имени Петра I, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства РФ.

"Минкультуры России, Минобрнауки России, Минобороны России, Минстрою России, Минпромторгу России, Минфину России и МИД России совместно с правительством Санкт-Петербурга и членами организационного комитета проработать и представить предложения об учреждении премии правительства Российской Федерации имени Петра Великого", - говорится в сообщении.

Ведомства обязаны предоставить свои наработки до 1 ноября текущего года.

Кроме того, до 2 сентября 2019 г. Минкультуры совместно с членами оргкомитета и органами исполнительной власти субъектов необходимо представить предложения о праздновании Дня Петра I в регионах.

Такие решения приняты по итогам заседания оргкомитета, прошедшего 15 мая 2019 года в Санкт-Петербурге под председательством Дмитрия Медведева. На нем обсуждался план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I.