27 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
балаклея, взрыв, склад боеприпасов, ВСУ (2017) | Фото: youtube.com

Савченко: Склад боеприпасов в Балаклее был взорван по приказу Порошенко

Склады боеприпасов в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года были взорваны по личному приказу тогдашнего президента Петра Порошенко. Об этом заявила депутат Рады Надежда Савченко на канале "112 Украина".
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По ее словам, подходило время отчета и проверки арсеналов, которые были разворованы настолько, что подделать отчетность уже было нельзя.

"Подрыв был изнутри, сделано это было военнослужащими ВСУ "Сармат" (21-й отдельный мотопехотный батальон. – Накануне.RU). Об этом знает [главный военный прокурор Анатолий] Матиос, об этом знает [генпрокурор Юрий] Луценко, потому что это было сделано по личному приказу Порошенко", - сказала Савченко.

Напомним, 23 марта 2017 года на военном арсенале в Балаклее произошел пожар с последующей мощнейшей детонацией боеприпасов, что продолжалось несколько дней. Были эвакуированы более 20 тыс. человек, а воздушное пространство закрыли в радиусе 50 км. Министр обороны Степан Полторак заявил тогда, что склады были взорваны. При этом в тот же день в ЛНР сообщили, что это подрыв, связанный с сокрытием недостачи боеприпасов.

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Савченко: Склад боеприпасов в Балаклее был взорван по приказу Порошенко

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Теги: Украина, Надежда Савченко, Балаклея, военный склад



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