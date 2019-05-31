Средства направят на подготовку к ШОС и БРИКС. Депутаты ЗСО внесли изменения в областной бюджет

Депутаты ЗСО одобрили изменения в бюджет Челябинской области на 2019 год и плановый период. Средства направят на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

Так, предусматривается увеличение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на сумму 30,9 млн рублей. Большая часть средств пойдет на достижение результатов по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости".

За счет перераспределения 205 млн руб. направят на установку остановочных комплексов, 189,1 млн руб. выделено на внедрение новых систем контроля на автодорогах и обслуживание комплексных постов автоматизированной системы метеорологического обеспечения, на капремонт фасадов административных зданий будет потрачено 112 млн руб. Кроме того, 60,5 млн руб. предусмотрено на подготовку альтернативного маршрута к аэропорту "Баландино".

36 млн руб. направят на возмещение затрат субъектам по привлечению кредитов на реализацию инвестпроектов по строительству загородных кварталов "Президентская деревня", 35,4 млн руб. – на покупку музыкальных инструментов для выступлений симфонического оркестра Челябинской области и выставочного оборудования для проведения выставочных проектов.