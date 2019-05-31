Претенденты на должность директора департамента культуры Югры пройдут общественный отбор

Сегодня в Югре состоится общественный этап отбора кандидата на должность директора департамента культуры Югры, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Этап проходит в виде конференции с участием общественности и представителей профессионального сообщества. В Ханты-Мансийск приехали 134 делегата от муниципальных образований автономного округа, избранные на заседаниях координационных органов, а также представители общественного совета при департаменте культуры Югры, общественной палаты автономного округа, муниципальных образований.

На отраслевой конференции общественники и эксперты дадут оценку профессиональному видению развития сферы культуры претендентами на пост директора ведомства. Напомним, на пост руководителя департамента культуры Югры претендуют 13 человек, в том числе жители Челябинска, Тюмени, Ямала. Среди югорчан свои силы попробуют жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Мегиона и Югорска. Возрастной диапазон претендентов от 29 до 55 лет.

Среди них есть руководители муниципальных учреждений культуры, сотрудники государственных учреждений культуры, представители органов госвласти, местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций.

Следующим этапом отбора станут теледебаты. Итоги вышеназванных процедур проанализируют члены комиссии по вопросам государственной службы при губернаторе Югры. Все процедуры отбора завершатся в середине июня.