Митрополит и спонсор храма прибыли к Цуканову - полпред отменил участие в совещании с федеральным министром

В мэрии Екатеринбурга в эти минуты проходит заседание экспертного совета по выработке критериев оценки площадок для строительства храма святой Екатерины, предложенных горожанами. Сегодняшнее мероприятие пройдет без участия СМИ.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в это время митрополит Кирилл и один из главных спонсоров храма, глава РМК Игорь Алтушкин замечены гуляющими и мило беседующими у здания уральского полпредства.

Полпред Николай Цуканов сегодня должен был проводить совещание по развитию АПК с участием министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, это единственное публичное мероприятие у Цуканова, о котором известно СМИ. Разумеется, митрополит и Алтушкин в нем не участвуют.

И, как стало известно Накануне.RU, Цуканов отменил свое участие в совещании с министром. "Поступившие поручения скорректировали планы", - рассказал замполпреда Борис Кириллов, который и заменит на мероприятии полпреда, но не уточнил, что это за поручения.

Отметим, что на заседании по сельскому хозяйству нет губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вместо него прибыл заместитель Алексей Орлов.