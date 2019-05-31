Архитекторы Екатеринбурга выделили пять реальных площадок для храма

Совет архитекторов выработал критерии оценки площадок для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Также в мэрии обсудили возможные площадки и их приспособленность для возведения собора. Архитекторы предложили пять вариантов, сквер возле Драмтеатра также есть в списке, но с условием, что создатели согласятся уменьшить масштаб сооружения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Изначально совет обсудил площадки, которые подходили под самый основной критерий - центральная часть города. Таких мест оказалось 25. Сегодня обсудили самые популярные предложения горожан. Например, участок с недостроем около цирка, гостиница "Дели", которая подходит под все параметры, но находится в частной собственности. Также рассмотрели заброшенную больницу (участок земли муниципальный), приборостроительный завод (земля в аренде, проект УГМК), "Екатеринбург-Сити" (земля в аренде у УГМК), пустырь за Макаровским мостом (территория застройки "Брусники"), площадь Обороны, Кольцовский тракт, у кинотеатра "Космос" (земельный участок на правах аренды), сквер у Драмтеатра, участок на ул. Татищева (находится в аренде у "Стражей Урала") и территория улиц Белинского - Фурманова, где ФСБ планирует возвести ведомственное жилье.

Эксперты пришли к мнению, что не стоит рассматривать участки, которые находятся в собственности у других компаний и застройщиков. Союз архитекторов выбрал только пять площадок:

Территория за Макаровским мостом. Сейчас там не благоустроена набережная, есть отмель, которая может служить основанием для храма; Участок в пределах Октябрьской площади со смещением к южной части площади, но необходимо уменьшить масштабы храма; Участок на улице Татищева. Эта территория, наоборот, позволит увеличить размеры собора; Территория Новотихвинского монастыря. В связи с этим предлагается пересмотреть проект благоустройства Зелёной рощи - сделать его публичным сквером при монастыре; Территория на Белинского - Фурманова. Можно построить собор, благоустроить набережную и парк.

Представитель фонда "Социум" заявила, что горожане уже высказали своё мнение, а оптимально должно быть не более 6-7 площадок. Если будет больше - можно получить "распыление голосов".

"По возможности эти площадки не должны быть связаны с зонами отдыха, массовыми мероприятиями - это вызовет протест и только усилит возмущение граждан. В качестве пожелания - не возвращаться к тем площадкам, которые вызвали протест. Мы действуем в ситуации тотального недоверия всех ко всем. Надо действовать открыто", - заявил эксперт.

Что касается сроков строительства, то от площадки они не зависят. Представители мэрии также добавили, что лучше избегать участки, которые находятся не в государственной и муниципальной собственности, ведь тогда надо землю выкупать, а не каждый собственник согласится. Плюс - деньги из бюджета.

В итоге были предложены следующие критерии:

Участок в центре города

Градостроительная значимость

Достаточная площадь

Отсутствие сетей, которые требуют переноса

Общая композиция, силуэт

Форма собственности участка

К опросу участок должен быть готов под стройку

Не вызывать протестных реакций

Учитывать мнение епархии и инвестора

Это не храм, а кафедральный собор

Напомним, накануне утром закончился этап регистрации заявок по возможным площадкам: по последним данным, всего их поступило 9 тысяч 966. Обработка обращений продолжается, итоговую информацию обещают озвучить в понедельник.

13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, стройка была приостановлена.