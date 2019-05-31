Вышел трейлер фильма со Сталлоне "Рэмбо: последняя кровь"

72-летний Сильвестр Сталлоне снова в деле. В сентябре на экраны выходит фильм "Рэмбо: последняя кровь", в которой культовый персонаж, ставший фермером-пенсионером, обороняется от бандитов. Сюжет и реализация очень напоминают "Один дома".

Кроме Сталлоне в фильме будут заняты Пас Вега, Серхио Перис-Менчета, Адрианна Барраза, Иветта Монреаль, Хоакин Косио и Оскар Дженада.

"Спустя почти четыре десятилетия после "Первой крови" Сильвестр Сталлоне возвращается к одному из величайших героев боевиков всех времен – Джону Рэмбо. Теперь Рэмбо должен противостоять своему прошлому и вспомнить свои боевые навыки, чтобы отомстить в последнем деле. "Рэмбо: последняя кровь" – смертельная дорога мести – последняя глава легендарной серии", - весьма пафосно говорится в аннотации к трейлеру.