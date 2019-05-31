Российский сенатор назвал "информационным вбросом" отказ Москвы продать Тегерану комплексы С-400

Российский сенатор Константин Косачев назвал "информационным вбросом" данные об отказе Москвы продать Тегерану комплексы С-400.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Россия отказалась продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке. Как писал Bloomberg со ссылкой на свои источники, заявка Тегерана на покупку систем противовоздушной обороны была отклонена лично Владимиром Путиным.

Однако сенатор Косачев не поверил в эти заявления: по его мнению, подобные акции совершаются с целью посмотреть на ответную реакцию игроков. Сам он признался, что лично ему об отказе в покупке ничего неизвестно.

Также Константин Косачев добавил, что не комментирует утечки в отечественных и зарубежных информагентствах, поскольку они являются частью большой информационной кампании. И, по его словам, цели этих кампаний далеко не всегда очевидны, пишет Infox.ru со ссылкой на RTVI.

Недавно в Иране заявили, что нанесут США "удар в голову", если американские власти предпримут конкретные силовые действия.