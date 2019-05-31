В Зауралье водитель убежал с места аварии, в которой погиб ребенок

Поздно вечером 30 мая в Петуховском районе перевернулась "девятка".

Водитель 1981 года рождения не смог справиться с управлением, машину занесло, "ВАЗ" слетел с дороги в кювет. Вместе с водителем в салоне на переднем сидении находился 15-летний мальчик.

В результате ДТП подросток получил множественные телесные повреждения, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Вместо того, чтобы помочь ребенку или вызвать "скорую", водитель сбежал с места аварии, бросив ребенка умирать. Подросток в течение часа от полученных травм скончался в больнице.